Game 40: Magic vs. Warriors GameThread

Who: Orlando Magic (14-25) at Golden State Warriors (20-19)

When: Saturday, Jan. 7, 8:30 p.m. ET

Where: Chase Center - San Francisco, California

TV: Bally Sports Florida

Line: Warriors -6.5 Over/Under 231

Projected Starting Lineups:

Magic - Markelle Fultz, Gary Harris, Franz Wagner, Paolo Banchero, Wendell Carter Jr.

Warriors - Jordan Poole, Donte DiVincenzo, Klay Thompson, Draymond Green, Kevon Looney

Injury Report:

Magic - Bol Bol (Out), Chuma Okeke (Out), Jonathan Isaac (Out)

Warriors - Stephen Curry (Out), JaMychal Green (Out), Jonathan Kuminga (Out), Andrew Wiggins (Out), James Wiseman (Out)

magic vs. warriors tonight at 8:30 PM

