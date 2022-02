Game 57: Magic vs. Jazz GameThread

Who: Orlando Magic (13-43) at Utah Jazz (34-21)

When: Friday at 9 p.m.

Where: Vivint Arena - Salt Lake City, Utah

TV: Bally Sports Florida

Line: Jazz -13, Over/Under 222.5

Projected Starting Lineups: Magic: Cole Anthony, Jalen Suggs, Franz Wagner, Wendell Carter Jr., Mo Bamba Jazz: Mike Conley, Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Royce O’Neale, Udoka Azubuike

Injuries - Magic - Bol Bol (out), Moe Wagner (out), R.J. Hampton (out), Michael Carter-Williams (out), E’Twaun Moore (out), Jonathan Isaac (out), Markelle Fultz (out); Jazz - Rudy Gobert (questionable), Nickel Alexander-Walker (questionable), Rudy Gay (out)

For some pregame reading material, check out Garrett Townsend’s weekly Magic observations.

For some perspective from the other side, visit our friends at SLC Dunk.