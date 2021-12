Game 32: Magic vs. Hawks GameThread

Who: Orlando Magic (6-25) at Atlanta Hawks (14-15)

When: Wednesday at 7:30 p.m.

Where: State Farm Arena - Atlanta, Georgia

TV: Bally Sports Florida, NBA TV

Line: Hawks -7, Over/Under 207.5

Projected Starting Lineups:

Magic - Hassani Gravett, Gary Harris, Franz Wagner, Chuma Okeke, Robin Lopez

Hawks: TBD

Injuries: Magic - Cole Anthony (out), Wendell Carter Jr. (out), Mychal Mulder (out), Terrence Ross (out), Mo Bamba (out), R.J. Hampton (out), Moe Wagner (out), Ignas Brazdeikis (out), Jalen Suggs (out), Michael Carter-Williams (out), E’Twaun Moore (out), Jonathan Isaac (out), Markelle Fultz (out); Hawks - Bogdan Bogdanovic (probable), Trae Young (out), Lou Williams (out), Timothe Luwawu-Cabarrot (out), Clint Capela (out), Danilo Gallinari (out), Kevin Huerter (out), Solomon Hill (out), De’Andre Hunter (out)

