Game 16: Magic vs. Nets GameThread

Who: Orlando Magic (4-11) at Brooklyn Nets (11-5)

When: Friday at 7:30 p.m.

Where: Barclays Center - Brooklyn, New York

TV: Bally Sports Florida

Line: Nets -12.5, Over/Under 209

Projected Starting Lineup:

Magic - Cole Anthony, Jalen Suggs, Franz Wagner, Wendell Carter Jr., Mo Bamba

Nets - James Harden, Patty Mills, Bruce Brown, TBD, Blake Griffin

Injuries: Magic - Michael Carter-Williams (out), E’Twaun Moore (out), Jonathan Isaac (out), Markelle Fultz (out); Nets - Kevin Durant (out), Joe Harris (out), Nic Clapton (out), Paul Millsap (out), Kyrie Irving (out)

